Солдаты из КНДР вплотную подошли к украинской границе

В Курской области России уже находится контингент из трех тысяч солдат из КНДР. Они располагаются всего в пятидесяти километрах от украинской границы, пишет издание Financial Times со ссылкой на представителей нашей разведки.

Сказано, что они были тайно перевезены гражданскими грузовиками с дальнего востока России в Курскую область.

Указывается, что только несколько сотен из них- это спецназовцы, а остальные представляют собой регулярные войска.

Накануне, в понедельник, 28 октября, военных разместили в казармах примерно в пятидесяти километрах от украинской границы, где они ждут дальнейших приказов российского командования.

Отмечается, что большинство солдат – это неопытные пехотинцы низкого ранга.

Ранее мы писали, что дезертиры из КНДР стремятся служить в Украине.