Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС

Украина могла бы захватить Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Но не захотела этого делать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, в интервью СМИ стран Северной Европы.

«Россия думает, что они очень сильны, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали, мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не хотела захватывать АЭС в Курской области, поскольку это означало бы стать похожими на россиян.

«Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской АЭС», — добавил Зеленский.

Напомним, фронт на Курщине — под контролем ВСУ.