Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Китайцы рассказали о пикантных тренировках для мужчин

Китайцы рассказали о пикантных тренировках для мужчин

Александр Панько
02.09.24 17:03
179
Китайцы рассказали о пикантных тренировках для мужчин

Эксперты из Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае (Китай) дали пикантный совет мужчинам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что практика высокоинтенсивных интервальных тренировок эффективно снижает симптомы преждевременной эякуляции в короткий срок.

Ученые говорят, что преждевременная эякуляция остается одним из наиболее распространенных сексуальных расстройств среди мужчин.

Данная проблема характеризуется неспособностью задержать эякуляцию во время секса, часто возникающей после минимальной сексуальной стимуляции, а ее причины могут включать как психологические, так и биологические факторы.

Сообщается, что высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) чередует короткие всплески интенсивных упражнений и периоды восстановления или отдыха с меньшей интенсивностью.

Поясняется, что она предназначена для максимизации сердечнососудистых и метаболических преимуществ за более короткий промежуток времени по сравнению с традиционными равномерными кардиоупражнениями.

Специалисты провели опыт с участием 76 мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. Добровольцы должны были иметь постоянную сексуальную партнершу, с которой они занимались любовью не реже одного раза в неделю.

Подопытных рандомным способом отправили в одну из трех групп.

Сказано, что первая группа занималась HIIT по семь минут каждый день в течение двух недель.

При этом вторая группа выполняла упражнения на медленное дыхание в течение того же времени.

Третья группа была контрольной, занимаясь обычными дыхательными упражнениями.

В итоге оказалось, что симптомы преждевременной эякуляции уменьшились в группе высокоинтенсивных интервальных тренировок и в контрольной группе (нормальное дыхание), но не в группе медленного дыхания.

Уверяется, что на 12, 13 и 14-й день вмешательства симптомы преждевременной эякуляции были ниже в группе высокоинтенсивных интервальных тренировок по сравнению с контрольной группой.

Удалось выяснить, что мужчины с лучшей регуляцией внимания и большей частотой сердечных сокращений от покоя до момента после завершения секса, как правило, сообщали о меньшем количестве симптомов преждевременной эякуляции.

Добавляется, что такая корреляция намекает на возможность того, что как физическое напряжение, так и когнитивная концентрация во время сексуальной активности могут играть роль в управлении преждевременной эякуляцией.

Ранее был назван элементарный способ улучшить состояние здоровья.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, спорт, мужчины

Комментарии

Статьи

29.08.24 11:46

Николай Дуров: серый кардинал Telegram и непризнанный гений

Автор: Александр Панько

Дайджест

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
28.08.24 20:30

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.09.24 16:49

Август вошел в пятерку самых теплых в истории Киева

02.09.24 16:28

В правительстве пояснили, будет ли Украина добиваться приглашения в НАТО в 2025 году

02.09.24 16:08

Ученые раскрыли секрет «загробных» видений

02.09.24 15:59

ВСУ закончили зачистку линии севернее Суджи в Курской области, — DeepState

02.09.24 15:31

Китай отреагировал на ядерные угрозы России

02.09.24 15:13

Австралийцы обнаружили в недрах Земли кое-что необычное

02.09.24 14:47

В Киеве общественный транспорт для учеников снова стал бесплатным

02.09.24 14:45

Вокруг Земли обнаружили электрическое поле планетарного масштаба

02.09.24 14:26

Польша и другие страны должны сбивать российские воздушные цели над Украиной, — Сикорский

02.09.24 16:28

В правительстве пояснили, будет ли Украина добиваться приглашения в НАТО в 2025 году

02.09.24 14:26

Польша и другие страны должны сбивать российские воздушные цели над Украиной, — Сикорский

02.09.24 13:07

В восьми областях новые отключения, — «Укрэнерго»

02.09.24 09:44

Германия передала Украине новую систему ПВО

02.09.24 09:13

Стало известно, как в Украине будут выключать свет 2 сентября

30.08.24 14:07

В Киеве люди начали умирать от жуткой заразы

30.08.24 10:31

«Слуга народа» Игорь Копытин попал в серьезное ДТП

30.08.24 09:46

Генштаб подтвердил потерю F-16 и гибель пилота. Не исключен «дружеский огонь»

30.08.24 09:08

«Укрэнерго» обнародовало график отключений в пятницу, 30 августа

29.08.24 10:56

Любой компромисс с Путиным — ловушка, — Буданов

27.08.24 11:37

В ISW объяснили, почему Лукашенко не рискнет вступить в войну с Украиной

27.08.24 12:44

В Минэнерго сообщили, сколько будут действовать графики плановых отключений света

27.08.24 08:55

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине в сентябре

27.08.24 17:07

Японцы поведали о небывалой пользе гимнастики для детей

27.08.24 14:54

В Украине продлили сроки подачи документов для магистрантов

27.08.24 18:17

Zhuque: китайцы хотят выпустить весьма необычный смартфон

27.08.24 08:18

Британский профессор рассказал, как правильно пить кофе

28.08.24 10:20

Финансисты рассказали, как вырос госдолг Украины

27.08.24 09:58

Сегодня 50-70% потребителей в Киеве одновременно будут без света, — Yasno

30.08.24 14:07

В Киеве люди начали умирать от жуткой заразы

Фото и Видео
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
Властелин колец: Война Рохиррим (2024): дата выхода и трейлер нового аниме
Властелин колец: Война Рохиррим (2024): дата выхода и трейлер нового аниме
Кулинарная книга по вселенной Гарри Поттера выйдет уже в 2024 году
Кулинарная книга по вселенной Гарри Поттера выйдет уже в 2024 году
В Ростовской области атакована очередная крупная нефтебаза оккупантов
В Ростовской области атакована очередная крупная нефтебаза оккупантов
Юлия Вавилова: девушка Дурова прилетела вместе с ним в Париж и не выходит на связь
Юлия Вавилова: девушка Дурова прилетела вместе с ним в Париж и не выходит на связь
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.