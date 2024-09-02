Китайцы рассказали о пикантных тренировках для мужчин

Эксперты из Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае (Китай) дали пикантный совет мужчинам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что практика высокоинтенсивных интервальных тренировок эффективно снижает симптомы преждевременной эякуляции в короткий срок.

Ученые говорят, что преждевременная эякуляция остается одним из наиболее распространенных сексуальных расстройств среди мужчин.

Данная проблема характеризуется неспособностью задержать эякуляцию во время секса, часто возникающей после минимальной сексуальной стимуляции, а ее причины могут включать как психологические, так и биологические факторы.

Сообщается, что высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) чередует короткие всплески интенсивных упражнений и периоды восстановления или отдыха с меньшей интенсивностью.

Поясняется, что она предназначена для максимизации сердечнососудистых и метаболических преимуществ за более короткий промежуток времени по сравнению с традиционными равномерными кардиоупражнениями.

Специалисты провели опыт с участием 76 мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. Добровольцы должны были иметь постоянную сексуальную партнершу, с которой они занимались любовью не реже одного раза в неделю.

Подопытных рандомным способом отправили в одну из трех групп.

Сказано, что первая группа занималась HIIT по семь минут каждый день в течение двух недель.

При этом вторая группа выполняла упражнения на медленное дыхание в течение того же времени.

Третья группа была контрольной, занимаясь обычными дыхательными упражнениями.

В итоге оказалось, что симптомы преждевременной эякуляции уменьшились в группе высокоинтенсивных интервальных тренировок и в контрольной группе (нормальное дыхание), но не в группе медленного дыхания.

Уверяется, что на 12, 13 и 14-й день вмешательства симптомы преждевременной эякуляции были ниже в группе высокоинтенсивных интервальных тренировок по сравнению с контрольной группой.

Удалось выяснить, что мужчины с лучшей регуляцией внимания и большей частотой сердечных сокращений от покоя до момента после завершения секса, как правило, сообщали о меньшем количестве симптомов преждевременной эякуляции.

Добавляется, что такая корреляция намекает на возможность того, что как физическое напряжение, так и когнитивная концентрация во время сексуальной активности могут играть роль в управлении преждевременной эякуляцией.

Ранее был назван элементарный способ улучшить состояние здоровья.