Стало известно, сколько волос в день выпадает у здорового человека

Российский профессор кафедры кожных и венерических болезней Григорий Флакс поведал кое-что о волосах. Стало известно, сколько их ежедневно выпадает у здорового человека.

Специалист сказал: «При естественном процессе обновления волосяного покрова в среднем норма составляет порядка пятидесяти-ста волос ежедневно».

Добавляется: «На число влияют различные факторы: генетика, возраст, гормональные изменения, стрессы, несбалансированное питание, сезонность. На густоту волос может также оказывать воздействие прием лекарственных средств и некачественные средства ухода».

По его словам, при оценке степени выпадения волос подсчет необходимо производить за неделю.

Говорится: «В один день после мытья выпало до ста волос, а в другие выпадения практически не было. Если общее количество выпавших волос за семь дней не превышает 350 волос, то это считается нормой и беспокоиться не о чем. В случае заметного превышения этой цифры рекомендуется обратиться за консультацией и обследованием к специалисту».

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