Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку

В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook в среду, 4 сентября.

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он.

Ранее заявления об отставке написали министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Подали в отставку и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Напомним, в Раде анонсировали день увольнений.