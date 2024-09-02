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Новости > Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ

Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ

Автор: «Фраза»
01.09.24 22:10
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Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ

Представители известной деструктивной организации, которую возглавляет нашумевший Олег Мальцев, оказались фигурантами дела о государственной измене и других преступлениях. Об этом со ссылкой на «Думская» пишет Антикор.

Далее издание сообщает следующее: «Олег Мальцев в 2014 году переехал в Одессу из Севастополя и зарабатывал на жизнь, добывая при помощи множества верных соратников личную информацию граждан, чтобы шантажировать их и подвергать травле. Журналисты узнали новые факты о деятельности этой секты с признаками тоталитарной структуры.

Олег Мальцев появился в Одессе за пару месяцев до начала оккупации Крыма. Здесь он создал разветвленную систему разных общественных организаций, куда завлек немало людей, подвергавшихся жесткой психологической обработке. Превратившись в подобие зомби, сектанты выполняли задания своего лидера — в основном речь идет о шантаже состоятельных одесситов и жителей области. Тех, кто ставил под сомнение авторитет, титулы и заслуги Мальцева, подвергали жесткой травле в социальных сетях. Нескольких людей они обвинили в педофилии, опубликовав смонтированные видео- и аудиофайлы в интернете. Помимо этого, на жертв секты и их близких обрушивался с неизвестных номеров шквал звонков, содержащих угрозы. В результате один военнослужащий умер от инфаркта, другие жертвы террора были вынуждены менять адреса и телефоны.

«Не чуждо им было травить жертву и чужими руками — так, сектанты скидывали фото убитых животных от лица своих жертв на форумы зоозащитников и сливали туда личные данные, — рассказывает человек, которому не повезло вступить в конфликт с „империей“ Мальцева. — Интересовались и зажиточными одинокими женщинами — для этого терроризировали достаточно известную в Одессе бьюти-консультанта. Арсенал уничтожения репутации и подрыва моральных сил человека постоянно улучшался».

Не менее активно мальцевские воевали и с журналистами — так, чтобы скрыть статью «Думской» с выдачи поиска Google, в сети появилось украинское решение суда, которое на проверку оказалось фальшивкой. Автора материалов Дмитрия Бакаева преследовали, специально создав для этого десятки блогов и распространив видео «психологических экспертиз». При этом Олег Мальцев использовал конфиденциальную информацию из служебных баз данных государственных органов.

5 марта 2024 года правоохранители задержали и поместили в СИЗО ближайшего помощника «гуру» — главного редактора газеты «Нераскрытые преступления» Константина Слободянюка. Это издание — тоже детище Мальцева, как и множество других коммерческих предприятий, «научных» и общественных организаций. Во всех своих фирмах и ГО Олег Мальцев — учредитель или владелец. Слободянюку инкриминировали целый букет преступлений. Тут и дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору (часть 3 ст. 369 УК), и незаконные действия с информацией в электронных системах (часть 3 ст. 362), а главное — государственная измена, совершенная в условиях военного положения (часть 2 ст. 111 УК Украины). Последнее тянет на пожизненное заключение.

По информации СБУ, Константин Слободянюк покупал конфиденциальную информацию на интересовавших Мальцева людей у офицеров Госпогранслужбы и полиции. В числе подкупленных сектой — старший офицер, старший оперуполномоченный отдела активных мероприятий управления оперативно-розыскной деятельности Одесского погранотряда. Список лиц, интересовавших руководителя секты, включает 70 человек, в основном это предприниматели, украинские военнослужащие, полицейские и судья Суворовского суда Одессы. Офицеры, по данным следствия, получали информацию из служебной электронной базы ГПСУ «Гарт-1» и полицейской «Армор» (Автоматизированное Рабочее Место Оперативного Работника). Затем, за ежемесячную взятку в 30 тысяч гривен, передавали конфиденциальные данные на людей представителям секты. Также в судебных материалах зафиксировано, что, помимо денег, сектанты в 2023 году передали генератор офицеру-пограничнику. В момент очередной выплаты задержали Слободянюка и представителя погранслужбы.

Следователи выяснили также новые интересные факты, которые дали основания выдвинуть руководителям секты подозрения в государственной измене, создании незаконной военизированной организации и в глорификации российской агрессии. Например, Константин Слободянюк и другие члены организации Мальцева каким-то непонятным образом устроили визит на один из полигонов Сил обороны в Одесской области сотрудников... посольства Китайской Народной Республики. Это было в 2023 году. Коммунисты вели там несанкционированную видеосъемку, зафиксировав расположение и особенности объекта, где ведется подготовка украинских военнослужащих.

«Это вопиющий случай, — говорит военный обозреватель „Думской“ Виктор Босняк. — Места, где готовят людей к войне, особенно после трагедий на Яворовском полигоне, Николаеве и в „Десне“ — это государственная тайна высокого уровня. Их меняют, стараются замаскировать, следят, чтобы рядом не было любопытных гражданских. У самих бойцов, которые тренируются, часто забирают телефоны. И тут просто так привозят китайских дипломатов. При том, что у КНР „особые“ отношения с Россией. Тут бы, конечно, не только этих сектантов привлечь, а и военных — начальника полигона, генерала, который это все одобрил. Потому что так нельзя, просто нельзя. Вы хотите новые сотни трупов на построениях и в казармах?»

При содействии пограничников, Слободянюк незаконно запустил дрон над госграницей Украины с Приднестровьем в районе Кучургана, фиксируя систему погранзастав и укрепления. По версии следствия, для передачи этой информации диверсионным группам непризнанной приднестровской «республики». Далее следствие заинтересовалось самим Олегом Мальцевым. После недолгого мониторинга его страницы в российской соцсети «Вконтакте», выяснилось, что он позиционировал себя в качестве представителя военной разведки 515-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ. 24 октября, в день спецназа ГРУ РФ, поздравлял российских диверсантов и благосклонно принимал поздравления в свой адрес.

Затем в квартирах самого Мальцева и его ближайших помощников провели обыски, в ходе которых обнаружили интересные вещи. Например, 64 винтовки с боеприпасами (впрочем, судя по всему, оружие было куплено легально), военную форму и амуницию, большие суммы денег. Также в квартирах Мальцева и его помощников обнаружили:

— папку с 59 листами, в которых описаны технологии разведки и контрразведки;

— документы о переводе денег из-за границы, в том числе из России;

— скриншоты на 440 листах по военно-тактическим действиям, основным видам боевого контакта в разных местностях, особенностям ведения диверсионно-подрывной работы, в том числе по минированию транспорта и обороне в замкнутом пространстве;

— блокноты с описанием управления людьми;

— анкеты и фото 377 человек;

— учебно-методический пособник «Тайны украинской охранки»;

— подборку скриншотов на 47 листах по тактике диверсионно-подрывной работы и применению способов уничтожения бронированной техники с иллюстрациями;

— распечатку «Учебника патриота России»;

— иллюстрации по способам скрытой фиксации информации;

— описание принципов шифрования и дешифровки;

— текст по методам фортификации;

— обучающие материалы «Что использовать менеджерам для дела революции»;

— инструкцию «Как вести себя с миротворческим контингентом войск Российской Федерации»;

— инструкции по вербовке людей на 17 листах.

Следствие выяснило, что Олег Мальцев создал полноценное диверсионное подразделение из 23 человек, в составе которого была штурмовая, снайперская, разведывательная группы, группа оперативного обеспечения и даже офицер связи. Почти половина личного состава — иностранцы из России, Киргизии и Беларуси. У всех были позывные. Даже после начала полномасштабной войны личный диверсионно-разведывательный взвод Мальцева регулярно выезжал на полигон и стрельбища, где отрабатывал тактические действия в условиях городского боя.

В судебных документах идет речь о псевдонаучной деятельности Олега Мальцева. Одна из его организаций называлась Украинской академией наук (настоящая именуется Национальной академией наук Украины).

Заинтересовала следствие и адвокатская деятельность Олега Мальцева — в судебных документах журналисты нашли решение о проверке оснований, по которым мужчина получил лицензию. Образование «гуру» якобы получал в Таврийском национальном университете имени Вернадского Автономной Республики Крым по специальности «психология». В 2014 году этот вуз перебрался в Киев. На наш запрос там ответили, что проверить, получал ли Олег Мальцев диплом университета, возможности нет, так как многие документы были утеряны при переезде на материк после оккупации. В любом случае информации о получении Олегом Мальцевым второго юридического образования нет. Скорее всего, следствие получит при проверке исчерпывающий ответ о законности получения им адвокатской лицензии и открытия адвокатского бюро в Николаевской области.

Крайне сомнительны и другие достижения Олега Мальцева. На своих сайтах он называет себя «инструктором воинских искусство Кали», «гранд-мастером Джит Кун До», «академиком Украинской Академии Наук» и прочее, и прочее. Более трех десятков званий и титулов. Как и «документы» Украинской академии наук, все остальные дипломы, звания и титулы выданы организациями, учрежденными самим же Мальцевым. Вот их неполный перечень: «Институт Памяти», «НИИ Международное судьбоаналитическое сообщество», «НИИ исследования мировых воинских традиций и криминалистических исследований применения оружия», «Ассоциация прикладных наук», «НИИ изучения поведения человека в экстремальных ситуациях». Все они для солидности названы «научно-исследовательскими институтами» и «академиями». Олег Мальцев много лет зарабатывал на жизнь семинарами, позиционировал себя как мастера воинских и боевых искусств, в том числе «бесконтактного боя», профессора фехтования и психолога«.

«На даный момент Олега Мальцева скрывается за границей и вряд ли вернется в Одессу», — резюмирует издание.

Тэги: госизмена, Олег Мальцев, Константин Слободянюк, секта Мальцева, Мальцев госизмена, олег мальцев сайт, Мальцев Олег Вікторович, Мальцев Олег Викторович

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