Жуткое ДТП в Одесской области оборвало детские жизни

В прошлый четверг, 5 сентября, в Одесской области произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Копы сообщают, что на трассе Киев-Одесса возле села Малиновка водитель BMW врезался в грузовик IVECO.

Жертвами аварии стали дети, которым было 10 и 16 лет.

Также двое мужчин были госпитализированы.

Известно, что водитель BMW, ехал из Житомирской области в Одессу на отдых со своими сыновьями, однако не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением на скользкой от дождя дороге и выехал на встречную полосу движения.

Увы, там случилось столкновение с грузовым автомобилем под управлением двигавшегося во встречном направлении жителя Волынской области.

Водителей проверили на состояние опьянения – они были трезвыми.

Ранее в Кривом Роге произошло громкое ДТП – пострадали десятки людей.