«Укрэнерго» озвучило график отключений на пятницу, 6 сентября

В НЭК «Укрэнерго» проинформировали, что в пятницу, 6 сентября, графики почасовых отключений будут действовать на протяжении всех суток. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Однако свет будут выключать по одной очереди.

Как известно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Энергетики обещают, что питание критической инфраструктуры не будет ограничиваться. Однако в объемах применения ограничений возможны изменения, о которых будут уведомлены отдельно.

Информацию о конкретных графиках отключений можно узнать на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

Напомним, в Минэнерго сообщили, сколько будут действовать графики плановых отключений света.