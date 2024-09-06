Minecraft (2025): тизер и дата выхода нового фильма

Вышел тизер фильма «Minecraft» с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком.

Главные герои фильма «Minecraft» случайно попадают в кубическую вселенную Minecraft, полной приключений и опасностей. Чтобы вернуться домой, им предстоит преодолеть много трудностей, освоить этот мир и защитить его от злобных существ.

Премьера фильма «Minecraft» назначена на апрель 2025 года.

Тизер фильма «Minecraft»