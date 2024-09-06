Minecraft (2025): тизер и дата выхода нового фильма

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
Рада назначила целую «пачку» новых министров
Зеленский лично приедет на заседание «Рамштайна» в Германию, — Spiegel
Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс
Путину срочно разрабатывают «эликсир вечной жизни», — The Times
Шольц анонсировал передачу Украине еще 17 систем ПВО IRIS-T
«Укрэнерго» резко снизит объем отключений в четверг
Сейчас лучшее время для нападения КНР на Россию, — The Telegraph
Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки
Германия передаст Украине еще 6 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T