По оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки

Центр противодействия дезинформации опубликовал несколько возможных сценариев ситуации со светом в Украине в осенне-зимний период. Согласно лучшему из них, у украинцев будет электроэнергия в течение 12 часов в сутки. Об этом сообщает ЦПД.

Там опубликовали прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.

По оптимистическому сценарию, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности, отметил Корольчук. При таком развитии событий, по его мнению, возможно отключение электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации. Если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления, считает эксперт.

Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до −10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время — примерно 10 часов — будут без света.

Напомним, «Укрэнерго» озвучило график отключений на пятницу, 6 сентября.