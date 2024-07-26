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Новости > Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ

Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ

Автор: «Фраза»
26.07.24 17:48
52
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ

Александр Орловский — мошенник, зарабатывающий на криптовалюте, должен более 4 миллионов долларов вкладчикам в его криптопирамиду. Как пишет издание «360», Александр Орловский – гражданин Украины проживает в Дубае – может быть экстрадирован по запросу МВД

СМИ утверждает, что на Александра Орловского уже открыта криминалка по коллективному заявлению обманутых инвесторов, покупателей псевдо-курсов, а также обычных доверчивых граждан, переводивших Орловскому деньги для покупки криптовалют. В результате Александр Орловский просто исчезал и переставал отвечать на сообщения со звонками.

Вот что дальше пишет издание: «Крипто-аферист Александр Орловский позиционирует себя как эксперт по криптовалюте, основатель FFA-комьюнити, создатель курса по криптовалюте. Это официальная информация, которую легко найти в Интернете. Александр Орловский, за реальные, а не виртуальные доллары, обещает научить доверчивых и наивных людей получать чуть ли не миллионные доходы от виртуальных денег. В реальности же это обычное кидалово, прибыль от которого получает только один человек — сам Александр Орловский.

Из соцсетей Александра Орловского известно, что он уже 7 лет зарабатывает в крипте. Ему 26 лет Александр Орловский родился и вырос в Украине, но в 16 лет уехал в Польшу, где проживает до сих пор. В 16 лет пытался работать в разных профессиях, но не смог добиться результатов, пока не начал учить крипту. Сейчас Александр Орловский «заработал» около миллиона долларов и купил квартиру в Дубае. И, конечно же, Орловский решил, что просто обязан передать свой «бесценный опыт» всем желающим. На его странице написано, что он научил уже более 3000 человек заработку на криптовалютах. «Курс, созданный Александром, прошли около 3-4 тысяч человек и оставили много крутых отзывов после учебы. Это полная программа для новичков, которая с нуля дает понятие о криптовалютах, биржах и всевозможных сделках. По его мнению, каждый человек может зарабатывать на крипте. Не имеет значения возраст, пол или способности любой отрасли. Всему научат на курсе, проведут за руку от теории к первому соглашению, которое при обучении может принести первые 1000$», — говорит реклама разводилова.

Схема выглядит так: у Александра Орловского есть сайт курса по криптовалютам , на котором есть полная информация о программе, условиях поступления и стоимости обучения. Первое знакомство с курсом Александр Орловский проводит на бесплатном вебинаре, во время которого вам выдадут реквизиты, на которые необходимо перечислить деньги за участие в курсах. После этого вы, в лучшем случае, прослушаете лекцию ни о чем, что напоминает статью из Википедии о всех известных фактах. В худшем-вас будут максимально игнор, и вы не получите ни знаний, ни баснословных доходов, ни даже обратно своих денег. Об этом свидетельствуют отзывы на сайтах, например, otzyvua.net.

В одном из реальных отзывов на курсы Александра Орловского говорится: «Если думаете покупать этот курс от Александра Орловского, даже не думайте, бегите подальше от мошенников. Все выглядит удивительно великолепно и дает надежду на возможность заработать только до того момента, как вы заплатите им свои деньги. Дальше вас будут максимально игнорировать. Ваши требования вернуть уплаченные средства за непредоставленные услуги также будут игнорироваться. Ментор отвечает на поставленные вопросы на отцеп, очень поверхностно и не вникая в суть вопроса. Сам курс может быть полезным для начинающих, но во многих моментах трудно разобраться, объяснения Александра не всегда актуальны, например, интерфейс тех бирж, на которых от дает объяснение уже изменившийся со времени записи видео и чтобы разобраться нужно самостоятельно искать более новые и актуальные, а также бесплатные видео в Ютубе. Вопрос за что тогда платить такие деньги остается открытым». «Мошенники взяли деньги и пропадают», — пишет другой пользователь Наталья.

Большинство положительных отзывов об Александре Орловском здесь проплачено. Это можно четко понять, если зайти на пользователей, оставивших отзыв и посмотреть на все их отзывы.

Вот еще отзыв от реального пользователя Екатерина: «После оплаты за курс доступ мне никто не предоставил, менеджер пропадает из связи, вы его больше не интересуете. Никакой связи и поддержки не получила. Также даже после оплаты никакого сообщения на почту не пришло, обычно всегда после покупки информации услуг приходят сообщения, что оплата прошла и вы зарегистрированы на курс, в этой же компании ты никого не интересуешь, перевела деньги и все приветствуем вы лошаря, вот как они зарабатывают. на крипте».

Также есть и более подробные отзывы о том, как люди потеряли тысячи долларов из-за псевдокурсов Александра Орловского. «Я пишу этот отзыв, чтобы обезопасить других людей от аферистов, таких как Александр Орловский. Он пообещал научить меня инвестировать в криптовалюту, но просто предоставил мне информацию, которую можно найти бесплатно в Интернете. Когда я попросил вернуть деньги, он заблокировал меня и послал матом. Мой опыт: я заинтересовался инвестициями в криптовалюту и наткнулся на курс Александра Орловского. Он обещал, что его курс поможет мне начать зарабатывать на криптовалюте, даже если у меня нет опыта. Я был в отчаянии, потому решил попробовать. Курс стоил 3500 долларов. Для меня это было много денег, но я был готов заплатить их, если бы это помогло мне достичь своих целей. Что я получил: Курс был полным разочарованием. Орловский просто дал мне информацию, которую можно найти бесплатно в Интернете. Он не дал мне никаких реальных знаний или навыков, которые могли бы помочь мне начать зарабатывать на криптовалюте. Когда я попросил вернуть деньги, Орловский заблокировал меня и послал матом. Последствия: я был шокирован и разочарован. Я потерял 3500 долларов и не получил ничего взамен. Теперь я весь в долгах и кредитах. Вывод: я прошу вас не повторять мою ошибку. Не верьте обещаниям Александра Орловского. Он жулик, который хочет только взять ваши деньги».

Естественно, отзывы настоящих покупателей псевдо-курсов Александра Орловского вредят отлично отлаженному конвейеру по выкачке средств, потому подобные веб-сайты Орловский кропотливо мониторит и проплачивает удаление негативных комментариев.

3 мая 2024 года было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Орловского, проживающего в Дубае. Александр Орловский известен в Украине, России, Польше, ОАЭ и Турции продажей несуществующей криптовалюты с дисконтом, курсов трейдинга, а также созданием пирамид по схеме Понци, рассказали в полиции. По данным правоохранителей, Александр Орловский задолжал вкладчикам в его криптопирамиду более 4 миллионов долларов. В отношении Александра Орловского возбуждено уголовное дело по коллективному заявлению обманутых инвесторов, покупателей псевдо-курсов, а также обычных доверчивых граждан, которые переводили Орловскому деньги для покупки криптовалют. В результате Александр Орловский просто исчезал и переставал отвечать на звонки".

Тэги: Олександр Орловський, Олександр Орловський шахрай, Александр Орловский, Александр Орловский аферист

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