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Новости > В ряде областей Украины частично отменили отключения света

В ряде областей Украины частично отменили отключения света

Агата Кловская
06.09.24 11:28
134
В ряде областей Украины частично отменили отключения света

Сегодня, 6 сентября, с 10:00 до 16:00 в ряде областей почасовых отключений не будет. Соответствующее распоряжение предоставило «Укрэнерго».

Речь идет о Николаевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Одесской, Кировоградской, Сумской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как изменились графики в регионах:

Тернопольская область: 16:00-18:00 — 1 очередь, 18:00-20:00 — 2 очередь, 20:00-22:00 — 3 очередь, 22:00-24:00 — 4 очередь.

Ивано-Франковская область: выключаться не будут очереди 3,4, а также очередь 6 с 15:00 до 16:00.

Закарпатская область: с 16:00 до 18:00 — 1 очередь, с 19:00 до 20:00 — 5 очередь, с 21:00 до 22:00 — 6 очередь.

Львовская область: с 16:00 до 18:00 — очередь 2.2, до 19:00 — очередь 3.1, с 19:00 до 22:00 — очередь 3.2, с 22:00 до 24:00 — очередь 1.1.

Кировоградская область: 1 очередь — с 18:00 до 20:00, 3 очередь — с 10:00 до 11:00 и с 22:00 до 24:00, 4 очередь с 16:00 до 18:00, 6 очередь — с 20:00 до 22:00.

Запорожская область: сокращенные отключения для 4 очереди и 6 очереди — на один час каждая, отменено выключение 5 очереди.

Напомним, «Укрэнерго» озвучило график отключений на пятницу, 6 сентября.

Тэги: общество, Укрэнерго, новости Украины, отключение света

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