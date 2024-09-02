Психологи проанализировали предпочтения киноманов

Психологи проанализировали предпочтения любителей фильмов разных жанров. Оказалось, что у таких людей отличается реакция мозга на позитивные и отрицательные эмоции.

В опыте участвовали 257 человек, чью активность головного мозга оценили при помощи МРТ.

Добровольцы поведали о своих любимых жанрах фильмов.

Подопытным демонстрировали картинки с гневными лицами (негативный стимул) или с геометрическими формами (позитивный стимул).

Информируется, что любители боевиков и комедий очень сильно отреагировали на негативные эмоциональные стимулы.

В то же время, поклонники документальных и криминальных фильмов или триллеров реагировали на негативные эмоции гораздо слабее.

Ранее предполагалось, что любители боевиков предпочитают получать больше эмоций от фильмов из-за сниженной чувствительности к ним, однако все было наоборот, так как они реагировали сильнее.

Резюмируется: «Судя по всему, люди выбирают жанры фильмов, которые наиболее оптимально стимулируют их мозг».

Ранее китайцы рассказали об удивительной пользе классической музыки.