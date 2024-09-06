США усилят позиции Украины для переговоров с РФ, — Белый дом

США помогут Украине укрепить свою позицию перед возможными переговорами относительно завершения войны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Если конфликт завершится путем переговоров, мы стремимся к тому, чтобы президент Зеленский был в самой выгодной позиции для принятия решений по формату этих переговоров», — сказал он.

Кирби заметил, что Вашингтон активно поддерживает мирную инициативу Украины на международном уровне, которая уже получила значительную поддержку со стороны международного сообщества.

Советник также добавил, что для поддержки этих усилий министр обороны США Ллойд Остин отправится в немецкую авиабазу Рамштайн на заседание Международной контактной группы помощи Украине. Там партнеры по коалиции снова пересмотрят возможности для дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, Госдеп ответил на угрозы Лаврова советом вывести войска из Украины.