В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс

Воздушная тревога стала причиной того, что в Киеве возник транспортный коллапс. Об этом сообщили киевские Telegram-каналы.

В городе сейчас огромные очереди на общественный транспорт, на дорогах — масштабные автомобильные пробки.

В соцсети также выложили видео, где можно увидеть огромные очереди автомобилей и киевлян на остановках общественного транспорта.

После отбоя воздушной тревоги метро возобновляет нормальную работу станций и график движения поездов, сообщает Киевский метрополитен.

Для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.

Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:

— «красная» линия — 9-10 минут

— «синяя» линия — 10 минут;

— «зеленая» линия — 10 минут.

Станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда.

Напомним, в Киеве общественный транспорт для учеников снова стал бесплатным.