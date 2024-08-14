Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ

Основательница украинской академии «Profit Lady» Екатерина Шухнина, на самом деле — мошенница, обещающая легкий заработок на криптовалюте. Как пишет издание Проблематик, обещая научить зарабатывать 1000 долларов в неделю, Екатерина Шухнина на самом деле просто очень примитивно разводит людей.

Вот, что далее пишет из-дание: «Несмотря на заявленный семилетний опыт в сфере криптовалют, юридические данные свидетельствуют о том, что ее основной бизнес связан с розничной торговлей одеждой, а ФЛП была зарегистрирована только в 2020 году. Кроме того, никакой зарегистрированной академии Profit Lady не существует, а сайт, связанный с этим названием, появился только в январе 2024 года. Тем не менее, Шухнина, родившаяся 30 августа 1999 года, обещает научить зарабатывать на крипте и якобы недавно покорила Париж, получив самую престижную награду от Binance. Более того, клиенты жалуются, что так называемые «учебные курсы» являются лишь поверхностными материалами, не приносящими обещанную прибыль. Там также идет речь о самовосхвалении госпожи Шухниной, а ее заработки ничем не подтверждены (в том числе покупкой дорогих авто и недвижимости). В договоре также четко указано, что «Исполнитель» не несет ответственности за уровень усвоения материала.

«11.4. Исполнитель несет ответственность исключительно за объем предоставленных Услуг Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. За уровень возможности восприятия навыков материала Заказчиком Исполнитель ответственности не несет. Заказчик понимает и соглашается, что, используя Услуги, он может получить информацию, которая является субъективной, оценочной», — написала ФЛП Шухнина Екатерина Сергеевна в договоре (оферта). То есть когда клиент готов оплатить деньги, то за это соглашается заслушать абстрактную информацию по крипте, которая никак не поможет зарабатывать ему от 1000 долларов в неделю.

У ФЛП Шухнина Екатерина Сергеевна (ИНН 3640102048) основным видом деятельности является «47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах». Сам статус ФЛП зарегистрирован 10.03.2020 года, то есть ни о каком семилетнем опыте в криптовалюте и речи не может идти. Также Екатерина Шухнина называет себя основательницей украинской академии Profit Lady, но на самом деле такой академии не существует ни юридически, ни физически, ни даже в соцсетях нет страниц. Однако зарегистрирован в январе 2024 года сайт «profit-lady.com», где проводится регистрация на курсы.

Все это говорит о примитивном мошенничестве. Кстати, «Profit Lady» — это всего лишь очередная афера Шухниной. Раньше, она себя позиционировала как «katia.crypto», однако в январе 2023 года забросила развивать это направление. аферы в статусе «katia.crypto» банально перестали приносить доход с обманутых «лохов», и именно поэтому через год и появилось новое мошенничество под названием «Profit Lady», — говорится в сообщении.

Также в договоре указано, что оплата услуг может производиться не только на счет Шухниной, но и на счета третьих лиц, что может свидетельствовать об уклонении от налогов и прямом мошенничестве. Поэтому Мосийчук призвал правоохранителей, в частности, Бюро экономической безопасности, обратить внимание на эту персону. В Оферте указано, что Исполнитель (ФЛП Шухнина Екатерина Сергеевна — 2 группы по ставке 20% с 01.04.2020) заключает договоры с Заказчиками, которые согласно действующему законодательству должны оплачивать услуги ей как ФЛП согласно этим договорам. Однако пункт 5.2. указывает следующее: «Заказчик может производить оплату Услуг Исполнителя безналично путем перечисления средств на банковский счет Исполнителя и/или третьего лица».

При заключении Договора с ФЛП Шухнина К.С. с последующей оплатой на счета третьих лиц — это мошенничество из-за уклонения от уплаты налогов и прямого обмана клиентов, которые в случае запроса возврата средств их не смогут вернуть".

К слову, напомним, что молодой криптоаферист Александр Орловский может получить от 5 до 12 лет лишения свободы за мошенничество.