Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа

Учёные применили новую технологию для определения возраста Туринской плащаницы — предполагаемой погребальной ткани Иисуса Христа.

По их данным, льняное полотно было изготовлено на Ближнем Востоке около 2000 лет назад, что совпадает с периодом жизни Иисуса.

Исследователи также утверждают, что на плащанице видны отпечатки тела человека с ранами, которые могли быть на теле Христа: следы от тернового венка на голове, раны на спине от побоев и ношения креста, а также следы от гвоздей на руках и ногах.

Искусственный интеллект проанализировал изображение Туринской плащаницы, чтобы выяснить, как на самом деле мог выглядеть Иисус. Результаты совпали с тем, как его всегда изображали.