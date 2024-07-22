В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК

В Дарницком районе Киева мужчина выпрыгнул с 24-го этажа жилого комплекса RiverStone. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Пресс-служба полиции Киева подтвердила, что в Дарницком районе днем ​​21 июля было зафиксировано самоубийство. Из окна ЖК RiverStone выпал мужчина пожилого возраста.

«В Дарницком районе было сегодня самоубийство, из многоэтажного дома выпал мужчина. Обстоятельства устанавливаются. Мужчина до 60 лет», — отметили правоохранители.

Напомним, в Киеве брат и сестра выбросились из окна многоэтажки.