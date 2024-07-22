В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК

В Дарницком районе Киева мужчина выпрыгнул с 24-го этажа жилого комплекса RiverStone. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Пресс-служба полиции Киева подтвердила, что в Дарницком районе днем 21 июля было зафиксировано самоубийство. Из окна ЖК RiverStone выпал мужчина пожилого возраста.
«В Дарницком районе было сегодня самоубийство, из многоэтажного дома выпал мужчина. Обстоятельства устанавливаются. Мужчина до 60 лет», — отметили правоохранители.
Напомним, в Киеве брат и сестра выбросились из окна многоэтажки.