Сырский рассказал о «реалистичном плане» по Крыму

Украина сделает все возможное, чтобы освободить Крым и достичь международно признанных границ 1991 года. Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian.

Отвечая на вопрос, действительно ли это осуществимо, генерал-полковник сказал, что да.

«Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, которые находятся на страдающих оккупированных территориях», — заявил он.

Сырский напомнил, что ВСУ успешно используют беспилотники дальнего радиуса действия для нанесения ударов в глубине России. В настоящее время нанесены удары по «примерно, 200 объектам критической инфраструктуры», связанным с военной логистикой врага.

Он отметил, что морские дроны поразили около трети Черноморского военно-морского флота России.

«Для них это действительно стало ловушкой, а для некоторых кораблей — могилой», — сказал Сырский.

По его словам, Кремль был вынужден «полностью выйти» из крымского порта Севастополь после серии украинских атак. При этом ключевая цель Украины — уничтожить Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым и Россию. Но Сырский не уточнил, когда это может произойти.

Напомним, Сырский заявил, что РФ намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч.