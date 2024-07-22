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Новости > Шотландцы посоветовали ходить на работу пешком

Шотландцы посоветовали ходить на работу пешком

Агата Кловская
22.07.24 15:02
106
Шотландцы посоветовали ходить на работу пешком

Эксперты из Центра здоровья населения Глазго в Шотландии дали дельный совет. Они говорят, что на работу следует ходить пешком или ездить на велосипеде.

Указывается, что в таком случае риск развития сердечнососудистых заболеваний, проблем с психикой, госпитализации и преждевременного ухода из жизни ниже, чем у тех, кто пользуется личным или общественным транспортом.

В проведенном исследовании приняли участие 82 тысячи шотландцев в возрасте от 16 до 74 лет.

Их спросили об особенностях рациона питания и образе жизни, а также о том, каким видом транспорта они пользуются на протяжении большей части своего пути на работу и какое расстояние при этом преодолевают.

Оказалось, что почти у всех людей, которые ходили на работу пешком, расстояние до работы составляло менее пяти километров.

Сообщается, что четверо из пяти испытуемых, использующих велосипеды, также проезжали менее пяти километров, в то время как 14% – 5-9,9 км.

Добавляется, что 58% неактивных пассажиров пригородных поездов также проезжали более пяти километров, чтобы добраться до работы.

Собрав нужные данные, ученые приступили к восемнадцатилетнему наблюдению за подопытными.

В результате удалось узнать о том, что, по сравнению с неактивными пассажирами, которые ездили на работу за рулем автомобиля или в общественном транспорте, у тех, кто ходил пешком или на велосипеде, риск летального исхода и психических и физических расстройств был ниже.

Отмечается, что регулярные поездки на велосипеде коррелировали со снижением вероятности преждевременного ухода из жизни на 47%, риска рака – на 51%, а госпитализации – на 10%.

Велосипедисты на 30% реже назначали препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний.

Резюмируется, что ходьба на работу уменьшала риск госпитализации по любой причине на 11%, вероятность назначения лекарств для лечения сердечнососудистых заболеваний и психических расстройств на 10% и 7% соответственно.

Ранее американцы рассказали, как ходить, чтобы сжечь побольше калорий.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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