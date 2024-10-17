Измерена скорость человеческого обоняния

Эксперты из Института психологии Китайской академии наук установили скорость обоняния человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты оценили скорость реакции обонятельных рецепторов человека.

Сообщается, что каждый вдох длится три-пять секунд, в связи с чем обоняние остается относительно медленным чувством.

Ученые создали устройство, контролирующее доставку запаха с точностью до 18 миллисекунд.

Во время своей работы китайцы протестировали 229 человек в пяти экспериментах, представляя им два запаха один за другим с точно измеренными задержками.

Оказалось, что когда два разных обонятельных соединения следовали один за другим, человеческий нос замечал разницу с задержкой в 60 миллисекунд.

Добавляется, что это втрое быстрее скорости моргания.

Сказано, что эти результаты подтвердили существование временного промежутка, необходимого для идентификации ароматов.

Резюмируется: «Обеспечивая точный контроль над доставкой запаха, которая соответствует естественной динамике обоняния, исследование открывает новые возможности для изучения временных аспектов обонятельного восприятия и разработки обонятельных проявлений».

Ранее был создан спрей для улучшения свойств памяти и снижения тревожности.