Измерена скорость человеческого обоняния

Эксперты из Института психологии Китайской академии наук установили скорость обоняния человека. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что специалисты оценили скорость реакции обонятельных рецепторов человека.
Сообщается, что каждый вдох длится три-пять секунд, в связи с чем обоняние остается относительно медленным чувством.
Ученые создали устройство, контролирующее доставку запаха с точностью до 18 миллисекунд.
Во время своей работы китайцы протестировали 229 человек в пяти экспериментах, представляя им два запаха один за другим с точно измеренными задержками.
Оказалось, что когда два разных обонятельных соединения следовали один за другим, человеческий нос замечал разницу с задержкой в 60 миллисекунд.
Добавляется, что это втрое быстрее скорости моргания.
Сказано, что эти результаты подтвердили существование временного промежутка, необходимого для идентификации ароматов.
Резюмируется: «Обеспечивая точный контроль над доставкой запаха, которая соответствует естественной динамике обоняния, исследование открывает новые возможности для изучения временных аспектов обонятельного восприятия и разработки обонятельных проявлений».
Ранее был создан спрей для улучшения свойств памяти и снижения тревожности.