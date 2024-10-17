Представлен фрагмент крупнейшего трехмерного атласа Вселенной

Эксперты из Европейского космического агентства показали первый фрагмент крупнейшего трехмерного атласа Вселенной. Его создали при помощи космического телескопа «Евклид».

Он запечатлел сразу четырнадцать миллионов галактик.

Специалисты говорят, что их целью являются не только снимки видимого космоса, но и изучение темной энергии и темной материи.

Полученные учеными данные представляют собой мозаику общим разрешением 208 гигапикселей и покрывают всего 1% пространства, которое предполагается картографировать.

Сообщается, что данная подборка состоит из результатов 260 наблюдений, сделанных в период с 25 марта по 8 апреля этого года.

Так, уточняется, что за это время «Евклид» охватил 132 квадратных градуса неба, что более чем в пятьсот раз превышает площадь полной Луны.

Говорится, что первая часть карты уже содержит около ста миллионов источников: звезд в нашем Млечном Пути и галактик за его пределами.

Добавляется, что около четырнадцати миллионов этих галактик могут быть использованы для изучения скрытого влияния темной материи и темной энергии на Вселенную.

Резюмируется, что завершенный атлас будет составлен ​​на основе шести лет наблюдений и охватит треть неба с миллиардами галактик на расстоянии до десяти миллиардов световых лет.

Ранее астрономы нашли самые далекие галактики во Вселенной.