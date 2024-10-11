Стивен Сигал заявил, что готов воевать за оккупантов и умереть за Путина

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, который известен своими пророссийскими взглядами и поддержкой российского диктатора, выдал очередную порцию бреда. Артист, который ранее посетил Еленовку, где оккупанты устроили теракт, заявил, что готов вступить в ряды оккупационной армии. Об этом он сказал в своем документальном фильме «Во имя справедливости», сообщают пропагандистские СМИ.

По словам Сигала, он написал письмо Путину, в котором рассказал о своих намерениях. В нем актер отметил, что готов воевать вместе с российскими захватчиками против Украины и отправиться на фронт.

А после добавил, что, «если понадобится», то даже умрет ради своего кумира — кремлевского диктатора.

«На следующий день (после начала полномасштабного вторжения) я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — сказал путинист.

Напомним, известный американский актер сделал необычное заявление по поводу России.