На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами

В Брянской области России в ночь на 9 октября, предположительно, был атакован арсенал с оружием. На складе хранились снаряды из КНДР и авиационные управляемые бомбы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его данным, возле города Карачев был поражен ближайший к линии фронта 67 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ), находящийся в 114 км от границы с Украиной.

В Брянской области России местные власти заявили об «отражении» атаки дронов этой ночью. Возле города Карачев произошел пожар и раздаются взрывы, вероятно, вследствие попадания по большому складу боеприпасов. Об этом сообщает российские Telegram-каналы.

Архивные спутниковые кадры (с 2021 года) свидетельствуют, что склад занимал площадь около 3,5 квадратных километров.

Находящиеся там снаряды и другое вооружение, вероятно, сейчас и взрываются после атаки дронов этой ночью, о которой заявлял губернатор Брянской области.

Вместе с тем, местные власти не заявляли о каких-либо пожарах или соответствующих последствиях, но отчитались о сбитии около 10 беспилотников средствами ПВО над Брянской областью.

Напомним, удары по складам боеприпасов в РФ могут повлиять на ход войны.