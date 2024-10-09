Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами

На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами

Александр Панько
09.10.24 13:21
180
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами

В Брянской области России в ночь на 9 октября, предположительно, был атакован арсенал с оружием. На складе хранились снаряды из КНДР и авиационные управляемые бомбы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его данным, возле города Карачев был поражен ближайший к линии фронта 67 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ), находящийся в 114 км от границы с Украиной.

В Брянской области России местные власти заявили об «отражении» атаки дронов этой ночью. Возле города Карачев произошел пожар и раздаются взрывы, вероятно, вследствие попадания по большому складу боеприпасов. Об этом сообщает российские Telegram-каналы.

Архивные спутниковые кадры (с 2021 года) свидетельствуют, что склад занимал площадь около 3,5 квадратных километров.

Находящиеся там снаряды и другое вооружение, вероятно, сейчас и взрываются после атаки дронов этой ночью, о которой заявлял губернатор Брянской области.

Вместе с тем, местные власти не заявляли о каких-либо пожарах или соответствующих последствиях, но отчитались о сбитии около 10 беспилотников средствами ПВО над Брянской областью.

Напомним, удары по складам боеприпасов в РФ могут повлиять на ход войны.

Тэги: взрыв, боеприпасы, склад, Брянская область

Комментарии

Статьи

05.10.24 11:17

ТОП украинцев, работающих на Россию: Олег Крот, Вячеслав Гузь, Носов из WhiteBIT, Зотько из Pin-UP и другие

Автор: Александр Панько

Дайджест

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство
05.10.24 21:34

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.10.24 16:19

В Германии заявили о новых поставках IRIS-T в Украину

09.10.24 15:48

Зеленский прибыл с визитом в Хорватию

09.10.24 15:18

Под Кривым Рогом произошло землетрясение

09.10.24 14:46

Стали известны лауреаты Нобелевской премии-2024 по химии

09.10.24 14:17

Заседание в формате «Рамштайн» могут отсрочить, — Пентагон

09.10.24 13:46

В Белгородской области эвакуируют два села

09.10.24 12:46

В ЕС рассматривают способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

09.10.24 12:19

Резервы Украины снова снизились, — НБУ

09.10.24 12:18

В Украине запретили мобилизацию мужчин до 25 лет

09.10.24 16:19

В Германии заявили о новых поставках IRIS-T в Украину

09.10.24 15:48

Зеленский прибыл с визитом в Хорватию

09.10.24 14:46

Стали известны лауреаты Нобелевской премии-2024 по химии

09.10.24 12:18

В Украине запретили мобилизацию мужчин до 25 лет

09.10.24 10:16

В ОП сделали заявление о втором Саммите мира

09.10.24 09:58

За сутки армия оккупантов потеряла в войне еще 1150 человек

09.10.24 09:54

Питер Тодд: авторы фильма Money Electric назвали имя настоящего создателя Биткойна

09.10.24 09:10

«Укрэнерго» не планирует отключений на среду, 9 октября

08.10.24 21:48

Раскрытие личности Сатоши Накамото обвалит крипторынок?

08.10.24 16:48

ЕС утвердил новый режим санкций против России

03.10.24 16:30

Ученые объяснили, какие яблоки – самые полезные

03.10.24 23:25

Прогноз погоды в Украине: что предрекают синоптики на ближайшие дни

03.10.24 15:26

В Госдепе США дали оценку плану победы Украины

04.10.24 09:55

Украина близка к НАТО, как никогда раньше, — Рютте

02.10.24 16:24

Город или деревня? Ученые рассказали, где дольше живут мужчины

03.10.24 11:38

«Девушка с жемчужной сережкой»: ученые разгадали тайну известной картины

03.10.24 14:31

В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света

03.10.24 07:57

Американцы рассказали о серьезной детской проблеме, которая охватила нашу планету

03.10.24 11:16

Пандемия коронавируса повлияла даже… на Луну

07.10.24 10:27

На войне погиб зять Ирины Фарион

Фото и Видео
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
В Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро
В Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро
В Раде решили ограничить использование Telegram
В Раде решили ограничить использование Telegram
Воздушный террор РФ можно остановить, — Зеленский
Воздушный террор РФ можно остановить, — Зеленский
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото
Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото
Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода
Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода
Гладиатор 2 (2024): новый трейлер и дата выхода
Гладиатор 2 (2024): новый трейлер и дата выхода
fraza.com
Новости блогосферы
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.