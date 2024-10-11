СМИ узнали количество самолетов Mirage для Украины

Франция может передать Украине до 20-ти единиц истребителей Mirage 2000-5F. Поставки начнутся в первом квартале 2025 г. Об этом накануне сообщило издание Avions Legendaires.

«По разным источникам, от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F будет поставлен Францией воюющей Украине в следующем году. Министр вооруженных сил наметил первый квартал, то есть между 1 января и 30 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в настоящее время самолеты находятся на «промышленной стадии», чтобы сделать их более «универсальными». Mirage 2000-5F превратят из чистых истребителей, специализирующихся на патрулировании неба в многоцелевые самолеты для Украины.

При этом одним из главных изменений станет возможность нести и вести огонь крылатой ракетой SCALP-EG, уже стоящей на вооружении ВСУ.

Напомним, Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года.