В Раде решили ограничить использование Telegram

В Верховной Раде ограничат использование многоплатформенного мессенджера Telegram — по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в публикации народного депутата Ярослава Юрчишина в Facebook.

Юрчишин, являющийся главой комитета ВРУ по вопросам свободы слова, рассказал, что получил распоряжение от аппарата парламента с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Верховной Рады.

Исходя из него (по рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности) аппарат Рады предпринимает следующие меры безопасности:

— обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов (также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту)

— запрет передачи данных, используемых в работе, и служебной коммуникации в Telegram

— запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности

Уточняется, что блокировка работы мессенджера производится с помощью технических и программных средств. Кроме того, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.

«Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Или создавали фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука. Этим распоряжением мы минимизируем риски», — подчеркнул Юрчишин.

В заключение он отметил, что «это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях».

Напомним, Telegram сделал важное разъяснение для своих пользователей.