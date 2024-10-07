В Раде решили ограничить использование Telegram

В Верховной Раде ограничат использование многоплатформенного мессенджера Telegram — по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в публикации народного депутата Ярослава Юрчишина в Facebook.
Юрчишин, являющийся главой комитета ВРУ по вопросам свободы слова, рассказал, что получил распоряжение от аппарата парламента с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Верховной Рады.
Исходя из него (по рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности) аппарат Рады предпринимает следующие меры безопасности:
— обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов (также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту)
— запрет передачи данных, используемых в работе, и служебной коммуникации в Telegram
— запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности
Уточняется, что блокировка работы мессенджера производится с помощью технических и программных средств. Кроме того, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.
«Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Или создавали фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука. Этим распоряжением мы минимизируем риски», — подчеркнул Юрчишин.
В заключение он отметил, что «это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях».
Напомним, Telegram сделал важное разъяснение для своих пользователей.