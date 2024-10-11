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Новости > Зеленский раскрыл детали переговоров в Ватикане

Зеленский раскрыл детали переговоров в Ватикане

Агата Кловская
11.10.24 15:24
129
Зеленский раскрыл детали переговоров в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским в Апостольском дворце Ватикана. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 11 октября.

Зеленский рассказал, что для всех в Украине остается очень болезненными вопросами все, что касается пленных и депортированных людей.

«Это взрослые и дети, много гражданских, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях в России... Вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с Папой Римским Франциском. Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев», — написал он.

В Офисе президента рассказали, что сейчас в плену в России более 400 женщин. Также точно подтверждены через Международный комитет Красного Креста и другие источники, что в плену находятся 1700 гражданских людей. Но их может быть существенно больше.

Также Зеленский напомнил, что вчера стало известно о смерти в российском плену журналистки Виктории Рощиной.

«Для многих украинских журналистов, знавших Викторию, ее гибель — это настоящий удар. И в российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, даже просто обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации», — отметил он.

В свою очередь, итальянское агентство АNSA со ссылкой на пресс-службу Ватикана сообщило, что Зеленский и Папа Франциск обсудили ситуацию на фронте и гуманитарную ситуацию в Украине, а также пути, которые могли бы положить конец войне, приведя к справедливому и стабильному миру в стране. Кроме того, обсуждались некоторые вопросы, связанные с религиозной жизнью в Украине.

Также президент и понтифик обменялись подарками. Папа подарил Зеленскому бронзовый барельеф распускающегося цветка с надписью «Мир — хрупкий цветок». Взамен украинский президент подарил Папе картину под названием «Резня в Буче. История Марички».

Напомним, Зеленский прибыл на переговоры в Ватикан.

Тэги: Ватикан, Владимир Зеленский

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