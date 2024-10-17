Американцы сравнили вред от сигарет и вейпов

Эксперты из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) сравнили вред от сигарет и вейпов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что обычные сигареты негативно влияют на работу сердца, а электронные испарители наносят больший вред сосудам.

Во время опыта специалисты подвергли 117 здоровых взрослых самок и самцов мышей воздействию очищенного воздуха, паров электронных сигарет без никотина, традиционного табачного дыма и паров никотиновых вейпов.

Ученые оценили функцию левого желудочка (одной из камер сердца) и состояние артерий каждого грызуна.

В итоге оказалось, что никотиносодержащие электронные сигареты негативно влияли на здоровье сосудов и взаимодействие левого желудочка с артериальной системой.

Выявлено, что традиционные сигареты в более значительной степени ухудшали сократительную функцию левого желудочка.

Поясняется, что левый желудочек сердца предназначен для прокачки обогащенной кислородом крови в большой круг кровообращения.

Сказано, что потеря эффективности прокачки крови приводит к кислородному голоданию клеток организма – особенно это опасно для клеток головного мозга.

Говорится, что вдыхание никотиновых паров напрямую вызывает ускоренное старение сосудистой системы.

Резюмируется, что аналогичной опасности могут подвергаться не только животные, но и люди.

Ранее был выявлен очередной вред электронных сигарет.