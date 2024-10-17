КНДР окончательно разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей

КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей. Произошло это в рамках политики по территориальному размежеванию.

Известно, что министерство обороны КНДР путем подрыва полностью разорвало автомобильные и железные дороги протяженностью шестьдесят метров в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района города Кэсон соответственно.

Местные власти говорят, что такие действия были совершены по соображениям безопасности.

В КНДР также говорят, что «Южная Корея абсолютно враждебное государство, а обстановка доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил».

Ранее мы писали, что КНДР «отрезала» себя от Южной Кореи.