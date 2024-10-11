Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2024

Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил лауреата Нобелевской премии мира за 2024 год. Награда присуждена японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Это массовое движение людей, также известное как «Хибакуся», получает премию мира за усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через рассказы свидетелей того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать.

В ответ на атаки атомных бомб в августе 1945 года возникло глобальное движение, участники которого постоянно работали, чтобы повысить осведомленность о катастрофических гуманитарных последствиях использования ядерного оружия.

Постепенно возникла мощная международная норма, стигматизировавшая использование ядерного оружия как морально неприемлемое. Эта норма получила название «ядерного табу». Свидетельства «Хибакуся» — тех, кто выжил в Хиросиме и Нагасаки, уникально в этом более широком контексте.

Эти исторические свидетели помогли создать и консолидировать широкую оппозицию против ядерного оружия во всем мире, опираясь на личные истории, создавая образовательные кампании на основе собственного опыта и выдавая срочные оговорки против распространения и использования ядерного оружия.

«Норвежский Нобелевский комитет хочет признать один обнадеживающий факт: за почти 80 лет ядерное оружие не использовалось в войне. Чрезвычайные усилия Nihon Hidankyo и других представителей „Хибакуся“ внесли большой вклад в установление ядерного табу. Поэтому вызывает беспокойство, что сегодня это табу находится под давлением», — говорится в заявлении.

Ядерные атаки на японские города Хиросима и Нагасаки были совершены вооруженными силами США при президентстве Гарри Трумэна в конце Второй мировой войны. 6 августа 1945 года атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму, а 9 августа — «Толстяк» — на Нагасаки. Это были два из трех случаев использования ядерного оружия против гражданского населения.

В преддверии старта Нобелевской недели букмекеры называли среди фаворитов на премию мира президента Владимира Зеленского и российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме в начале 2024 года.

Заметим, что оба уже далеко не первый год упоминаются как кандидаты на эту премию. Но, как писало Reuters, Зеленский «вряд ли может победить, поскольку он является президентом страны, которая находится в состоянии войны». При этом присудить ее Навальному тоже не могут, поскольку Нобелевскую премию невозможно получить посмертно.

Кроме того, основными фаворитами букмекеров назвали Агентство ООН по палестинским беженцам (БАПОР), Международный суд ООН и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Напомним, стало известно, кто получил Нобелевскую премию-2024 по литературе.