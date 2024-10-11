Кадыров объявил кровную месть известному российскому олигарху Сулейману Керимову

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть российскому олигарху Сулейману Керимову, обвинив его и двоих депутатов Госдумы в подготовке к его убийству.

Как сообщают Кавказ.Реалии, в ходе совещания с силовиками Кадыров сказал, что перестрелка возле офиса маркетплейса Wildberries в Москве привела к травле кадыровцев в сети. Кроме того, у него есть свидетели «заказа» его убийства Керимовым, Бекханом Барахоевым и Ризваном Курбановым: «Я молчал об этом. Но сейчас я официально заявляю, что объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову и Курбанову, если они не докажут мне свою непричастность к этому. Почему? Потому что я — кавказец, я — чеченец. Я всегда возвращаю свое домой».

Также Кадыров сказал, что родственники одного из убитых в Москве охранников объявили ему кровную месть, поэтому теперь они должны «сделать все по традициям», а он «подумает, что с ними делать».

Напомним, Кадыров пообещал отдать украинских пленных за снятие санкций с его семьи.