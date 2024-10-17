Воздух в Киеве максимально очистился

Стало известно, какой уровень загрязненности воздуха и радиации в Киеве. Данные на утром четверга, 17 октября, приводит департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Власти украинской столицы говорят о том, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве очень низкий, радиационный фон по всему городу в норме.

Добавляется также, что на семи стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха в разных районах был зафиксирован общий индекс качества воздуха от 10 до 17 (очень низкий уровень загрязненности).

Уточняется, что радиационный фон составляет 0,092 мкЗ/час.

Ранее в Киеве за сутки выпало рекордное количество осадков.