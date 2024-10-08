В Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро

В Киеве закрыта станция метро «Дорогожичи» из-за прорыва водопровода и подтопления подземного перехода. Троллейбусы сменили маршрут. Об этом 8 октября сообщила КГГА.

Отмечается, что троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседнему (до ул. Ильенко) — по улице Дорогожицкой.

Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро «Дорогожичи», ограничено в обоих направлениях.

В настоящее время проводятся работы по откачке воды. На месте работают все необходимые городские службы.

По данным «Киевводоканала», локализована утечка водопроводной сети диаметром 500, которая произошла на улице Юрия Ильенко рядом со станцией метро «Дорогожичи» в Шевченковском районе.

Из-за аварии снижено давление водоснабжения у потребителей правобережной части города. Повреждения сейчас устраняют и возобновят давление.

Также аварийная бригада Киевводоканала локализовала повреждение сети на улице Богдана Гаврилишина в Шевченковском районе.

Напомним, в Киеве из-за прорыва трубопровода остановился транспорт.