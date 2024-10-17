Уровень потребления электричества в Украине продолжает расти

С начала нынешней недели в Украине продолжает расти уровень потребления электричества. О ситуации на четверг, 17 октября, сообщает «Укрэнерго».

Энергетики говорят: «Причина такой динамики – понижение температуры воздуха на всей территории нашей страны».

Сегодня уровень потребления электроэнергии по состоянию на 9-30 был на 1,5% выше, чем в это время в среду.

Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером, он был на 2,7% выше, чем во вторник.

Информируется, что отечественная энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Также сказано: «В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности».

Добавляется: «Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00».

Отмечается, что сегодня импорт электроэнергии будет осуществляться в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 8350 МВт*час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1402 МВт.

Ранее в НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой.