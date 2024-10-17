Итальянцы рассказали, какой вид ходьбы помогает похудеть

Эксперты из Миланского университета в Италии поведали, какой вид ходьбы помогает похудеть. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что прерывистая ходьба может быть более эффективной для сжигания калорий, чем непрерывная.

Добавляется, что энергозатраты организма значительно увеличиваются при кратковременных, но интенсивных периодах физической активности.

В проведенном опыте приняли участие здоровые добровольцы, которые выполняли упражнения на тренажерах, имитирующих ходьбу и подъем по лестнице.

Поясняется, что данная программа включала короткие периоды активности, продолжительностью от десяти секунд до четырех минут, в ходе которых измерялся объем потребляемого кислорода и метаболические потребности организма.

Ученые рассказали, что потребление кислорода зависит от массы работающей мускулатуры и состояния системы транспорта кислорода.

Сказано, что данный показатель отражает общую физическую работоспособность и энергозатраты тела при движении.

В итоге оказалось, что для коротких интенсивных периодов ходьбы организму требуется на 20-60% больше кислорода по сравнению с непрерывной ходьбой.

Отмечается, что это связано с тем, что каждый раз после возобновления движения тело тратит дополнительную энергию на разогрев мышц и набор скорости.

Ожидается, что полученные данные могут помочь в разработке эффективных программ тренировок как для здоровых людей, так и для пациентов с ограниченной подвижностью, включая людей с ожирением и тех, кто восстанавливается после инсульта.

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