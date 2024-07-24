Раскрыт забавный секрет кошек

Эксперты из Утрехтского университета в Нидерландах разгадали забавный секрет кошек. Появились данные их отчета.

Ученые узнали, почему домашние животные любят воровать случайные предметы и приносить их к себе домой.

Специалисты анализировали поведение кошек из разных стран мира.

Оказалось, что на счету некоторых животных было под сотню таких краж за месяц.

Исследователи выделили несколько факторов, подталкивающих пушистых к таким «проступкам».

Сообщается, что у кошек маленькие желудки, из-за чего они склонны запасать добычу на своей территории.

Подобный инстинкт способен заставить животных приносить домой несъедобные предметы.

Информируется, что кошек привлекают некоторые шерстяные и пластиковые вещи, поскольку они содержат ланолин – вид животного воска.

Резюмируется, что кошки не крадут предметы в качестве подарков для своих хозяев, а делают это только в своих собственных интересах.

Ранее была названа порода кошек, которые живут дольше всех.