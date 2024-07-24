Появилось видео с места крушения самолета в Непале – погибли десятки людей

В столице Непала Катманду произошла авиакатастрофа. Тут потерпел крушение самолета Saurya Airlines.
Жертвами инцидента стали 18 человек.
Известно, что капитан борта при этом выжил и сейчас находится в больнице.
Правоохранители говорят, что всего в самолете были 19 человек, включая членов экипажа.
Добавим, что борт перевозил лишь сотрудников данной авиакомпании.
Как говорят очевидцы случившегося, самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и неожиданно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего борт загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Стоит сказать, что базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
Ранее в США самолет развалился прямо в воздухе – погибли люди.