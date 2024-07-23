Вивиан Дженна Уилсон: Илон Маск «похоронил» своего сына Ксавье

Илон Маск заявил, что его сын Ксавье (ныне — Вивиан Дженна Уилсон ) «мертв» из-за приема блокаторов полового созревания. В результате чего парень, превратился в девушку, Ксавье Маск стал Вивиан Дженна Уилсон.

В интервью профессору психологии Джордану Питерсону Илон Маск предприниматель рассказал, что врачи не объяснили ему, что такие препараты «на самом деле являются просто стерильными препаратами». Поэтому он позволил принимать их своему сыну Ксавье (Вивиан Дженна Уилсон).

«Я потерял сына по сути. Мой сын Ксавьер мертв, убит вирусом пробуждённого разума», — заявил Маск.

Бизнесмен назвал «злом» врачей, которые меняют детям пол, превратив Ксавье в Вивиан Дженна Уилсон, и призвал сажать в тюрьму за продвижение трансгендерства.

В 2022 году, когда Ксавье Маску исполнилось 18 лет, он официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон (фамилия матери).

К слову, недавно Маск объявил о переезде офисов своих компаний из Калифорнии из-за нового закона штата о трансгендерности.