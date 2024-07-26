Зеленский заинтриговал заявлением об отечественных ракетах и дронах

Украина планирует увеличить производство дальнобойных дронов. Также есть прогресс и в вопросе ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что сегодня, 25 июля, провел длительные и детальные переговоры с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Был проведен анализ работы предприятий оборонной сферы.

«Хорошие результаты есть. Много разных аспектов — и по нашей бронированной технике, и по дронам, и по артиллерии», — отметил Зеленский.

Он добавил, что отрасль оборонной сферы становится уже ощутимо другой — более сильной и эффективной. И важно, что там начали ощутимо работать иностранные средства стран-партнеров.

По словам Зеленского, сегодня с «Укроборонпромом» и ракетчиками были определены обновленные задачи. Сейчас по многим направлениям «есть не только потенциал или определенные результаты, но и поставки для выполнения задач» украинскими военными. Такие поставки растут.

«Плюс по нашим дальнобойным дронам мы готовим шаги, чтобы выйти на большее количество и большее качество. Украина свои интересы всегда будет уметь защищать», — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский анонсировал еще четыре соглашения о безопасности.