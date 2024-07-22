Малоизвестный вирус в Индии массово убивает людей

В Индии произошло громкое ЧП. О нем пишет издание NDTV.

Сообщается, что на западе страны в штате Гуджарат свирепствует малоизвестный вирус Чандипура.

Его жертвами стали уже как минимум шестнадцать человек.

Всего, по данным местных медиков, обнаружено около полусотни больных.

Информируется, что симптомы заражения вирусом (отек и диарея) совпадают с симптомами вирусного энцефалита, что осложняет борьбу с заболеванием.

Говорится, что информацию о вирусе Чандипура распространили по всем учреждениям системы здравоохранения штата.

Указывается, что для борьбы с ним было поручено распылить порошок малатиона в тех районах, где был выявлен вирус.

Резюмируется, что врачам дали указание немедленно предоставить интенсивное лечение пациентам с любыми формами лихорадки.

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