ЕС отказался поддержать Венгрию и Словакию в вопросе транзита российской нефти через Украину, — FT

Попытки Венгрии и Словакии привлечь ЕС к спору с Украиной провалились. Европейская комиссия затормозила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщает Financial Times.

Венгрия и Словакия получили освобождение от общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Однако недавнее решение Киева прекратить транзит продукции «Лукойла» с России по трубопроводу «Дружба» может привести к сокращению поставок, заявляют обе страны.

Они обратились в Европейскую комиссию, которая занимается торговой политикой ЕС, с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной. Однако Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил Financial Times, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

На вчерашней встрече торговых представителей государств-членов 11 стран выступили в поддержку его точки зрения, и ни одна из них не встала на сторону Будапешта и Братиславы, сообщили FT три дипломата. Один из них заявил, что торговое соглашение с Украиной включает в себя положение о безопасности, которое может допустить срыв поставок.

Как отмечает FT, выбор времени для жалобы Венгрии Словакии особенно ироничен, учитывая, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние недели вызвал глубокое раздражение большинства своих партнеров по ЕС и Еврокомиссии, в одностороннем порядке лоббируя план мирного урегулирования по Украине во время визитов в Россию и Китай без одобрения Брюсселя.

Киев настаивает, что по трубопроводу идет тот же объем нефти, что и раньше, благодаря другим российским компаниям. Российская нефть составляет 35-40% входящих ресурсов единственного словацкого НПЗ. Продукция, произведенная из этой нефти, также экспортируется в саму Украину и многие страны Центральной Европы в рамках другого исключения, предоставленного до 5 декабря.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что он будет «вынужден отреагировать», если Украина не изменит свою позицию по «Лукойлу». Пеллегрини добавил, что Словакия помогает Украине реверсом газа и продажей электроэнергии.

Представители Венгрии отказались от комментариев. Поставки «Лукойла», проходящие через Украину, составляют около 25-30% импорта нефти в страну.

Напомним, Венгрия пригрозила Украине судом из-за прекращения транзита российской нефти.