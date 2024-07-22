Есть ли жизнь на Венере? Астрономы дали неожиданный ответ

Астрономы из Великобритании сообщили кое-что сенсационное. Они выявили на Венере два газа, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий.

По их словам, это может свидетельствовать о существовании жизни в атмосфере самой горячей планеты нашей Солнечной системы.

Такие данные озвучили на национальном научном совещании в Университете Халла, которое прошло 17 июля.

Так, специалисты представили доказательства наличия на Венере едкого газа фосфина.

Ученые говорят, что на Земле фосфиновый газ вырабатывается микробами в среде с недостатком кислорода, например, в кишечниках некоторых животных и птиц.

Сообщается, что иные источники, например, вулканическая активность, как правило, настолько неэффективны, что на каменистых планетах этот газ считается маркером жизни.

Кроме этого стало известно о предварительном обнаружении аммиака, который на нашей планете в основном образуется в результате биологической активности и промышленных процессов.

Эксперты подчеркивают, что наличие аммиака на Венере не может быть объяснено известными атмосферными или геологическими явлениями.

Добавляется, что поверхность Венеры нагревается до 450 градусов, а атмосферное давление тут сразу в девяносто раз превышает земное. Также на этой планете идут кислотные дожди.

Впрочем, известно, что в пятидесяти километрах над Венерой температура и давление приближаются к условиям Земли, что делает облака планеты потенциально пригодными для выживания выносливых микробов.

Резюмируется, что наличие обоих газов на Венере не может считаться убедительным доказательством существования там каких-либо признаков жизни, однако это внушает исследователям определенный оптимизм для поисков внеземных организмов.

Ранее было названо число лун в нашей Солнечной системе.