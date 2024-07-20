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Видео-Новости > Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела

Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела

Агата Кловская
20.07.24 22:12
78
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Вышел второй трейлер сиквела фильма «Битлджус» с Дженной Ортегой и Моникой Беллуччи.
 
Сюжет «Битлджус» расскажет о дочери Лидии Дитц из первой части, которая открывает портал в потусторонний мир и высвобождает озорного призрака-«биоэкзорциста»
 
Премьера «Битлджус» состоится 6 сентября 2024 года.
 
Трейлер фильма «Битлджус»:
 

Тэги: фильм, кино

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