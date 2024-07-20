Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела

Вышел второй трейлер сиквела фильма «Битлджус» с Дженной Ортегой и Моникой Беллуччи.

Сюжет «Битлджус» расскажет о дочери Лидии Дитц из первой части, которая открывает портал в потусторонний мир и высвобождает озорного призрака-«биоэкзорциста»

Премьера «Битлджус» состоится 6 сентября 2024 года.

Трейлер фильма «Битлджус»: