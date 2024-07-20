Алина Пономаренко: одесситка стала «Мисс Вселенная Украина — 2024»

20-летняя одесситка Алина Пономаренко стала обладательницей титула «Мисс Вселенная Украина — 2024».

Как и в прошлом году, отбор представительницы от Украины проводился в режиме онлайн-собеседований.

Алина Пономаренко окончила Одесскую юридическую академию по специальности «Международная юстиция и право», имеет большой опыт работы моделью. В прошлом году Алина Пономаренко одержала победу на конкурсе Мисс Одесса-2023 и вошла в ТОП-10 международного конкурса Miss Supertalent-2023 в Южной Корее.