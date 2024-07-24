Трамп рассказал, зачем ему понадобился Вэнс

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поведал о выборе в качестве своего вице-президента сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса. Слова политика цитирует Fox News.

Экс-глава государства сказал: «Между нами всегда была хорошая химия».

Он признался: «Изначально Джей Ди был не за меня, но он меня не знал. А потом, когда мы узнали друг друга, я понравился ему, возможно, больше, чем кому-либо».

Республиканец резюмировал: «Между нами просто автоматически случилась химия».

Ранее Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа.