Найдена еще одна схожесть между человеком и шимпанзе

Международная группа экспертов из Шотландии, Германии и США обнаружила еще одну схожесть между человеком и шимпанзе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что было выявлено значительное сходство между жестикуляцией людей и обезьян.

Ученые поясняют, что эти животные обладают богатым репертуаром жестов лап, многие из которых сводятся к простым просьбам, таким как «стой», «следуй за мной» или «приведи меня в порядок».

Стремясь узнать больше о правилах, окружающих их использование, специалисты проанализировали более 8,5 тысяч жестов, записанных у 252 животных.

Указывается на то, что большинство взаимодействий были краткими, однако в некоторых случаях шимпанзе обменивались до семи жестов подряд.

Сказано, что в этих обменах обезьянам обычно требовалось 120 миллисекунд, чтобы ответить друг другу, что сопоставимо со средним временем ответа человека в разговоре, равным 200 миллисекундам.

Информируется, что и люди, и шимпанзе относятся к высшим приматам, поэтому быстрая невербальная коммуникация может быть продуктом общего эволюционного наследия.

Резюмируется, что быстрая очередность может быть чертой более широкой социальной коммуникации и существовать у других видов, таких как киты, дельфины, летучие мыши и гиены.

Ранее британцы узнали о шимпанзе кое-что интересное.