«Укрэнерго» увеличило продолжительность отключений света

В пятницу, 26 июля, графики отключений света будут применяться с 05:00 утра и до конца суток. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«Завтра, 26 июля, ограничительные меры будут применяться так: 5:00-13:00, 18:00-20:00; 23:00-24:00 — одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений», — говорится в сообщении.

Энергетики добавили, что в случае каких-либо изменений оперативные детали и дополнительную информацию будут обнародованы дополнительно.

Напомним, света в Украине станет еще больше.