В Минобороны рассказали, нужно ли сейчас снижать мобилизационный возраст

Острой необходимости в снижении мобилизационного возраста сейчас нет, потому что большое количество людей уже обновили свои военно-учетные данные. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice, опубликованном в пятницу, 26 июля.

По его словам, теперь количество обновивших свои военно-учетные данные значительно превышает потребности войска.

По его словам, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста на сегодняшний день нет.

«Но ситуация на войне зависит от многих факторов, и это может меняться», — добавил спикер.

Напомним, в Украине могут ввести обязательную базовую военную службу с 18 лет вместо срочной. Но о мобилизации с 18 лет речь не идет.