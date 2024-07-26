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Новости > В Минобороны рассказали, нужно ли сейчас снижать мобилизационный возраст

В Минобороны рассказали, нужно ли сейчас снижать мобилизационный возраст

Агата Кловская
26.07.24 15:15
131
В Минобороны рассказали, нужно ли сейчас снижать мобилизационный возраст

Острой необходимости в снижении мобилизационного возраста сейчас нет, потому что большое количество людей уже обновили свои военно-учетные данные. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice, опубликованном в пятницу, 26 июля.

По его словам, теперь количество обновивших свои военно-учетные данные значительно превышает потребности войска.

По его словам, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста на сегодняшний день нет.

«Но ситуация на войне зависит от многих факторов, и это может меняться», — добавил спикер.

Напомним, в Украине могут ввести обязательную базовую военную службу с 18 лет вместо срочной. Но о мобилизации с 18 лет речь не идет.

Тэги: Министерство обороны Украины, мобилизация, призывной возраст

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