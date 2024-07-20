Таблетка от старения: ученые научились продлевать жизнь на 25%

Учёные разработали таблетку, которая замедляет процесс старения и продлевает жизнь примерно на 25%. Об этом сообщает BBC.

Препарат воздействует на белок интерлейкин-11, связанный со старением.

Первые исследования проводились на мышах. На фотографии две мыши одного возраста: справа — та, что принимала препарат, а слева — нет. Мыши, получавшие препарат, реже заболевали раком, их мышцы были в лучшем состоянии, а шерсть выглядела здоровее.

Препарат уже испытывается на людях, но пока неизвестно, будет ли он иметь такой же антивозрастной эффект.