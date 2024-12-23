Трамп хочет вернуть США Панамский канал

Новый президент США Дональд Трамп выдвинул очередную одиозную идею. Произошло это на конференции Turning Point USA в штате Аризона.

Политик заявил о желании вернуть стране Панамский канал, который принадлежит Панаме на основании договора 1977-го года.

Политик сказал: «С нашими ВМС и торговлей обходятся очень нечестно. Мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен США в полном объеме, быстро и без каких-либо последствий».

По его словам, Панама взимает с США чрезмерную плату за проход по каналу, назвав происходящее позором.

Будущий глава государства добавил, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания ВМС в Атлантическом и Тихом океанах.

Дональд Трамп отметил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72% всех проходов по нему.

Было заявлено: «Панамский канал считается жизненно важным национальным активом США в связи с его важнейшей ролью для американской экономики, всей мировой экономики, а также для национальной безопасности».

На такие планы уже ответил президент Панамы Хосе Рауль Мулино: «Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и останется таковым. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению. Договоры Торрихоса-Картера 1977-го года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999-го года, и вскоре мы будем отмечать 25-летие этой передачи».

Глава государства рассказал: «Тарифы – это не прихоть. Они создаются публично и для открытой аудитории с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в техническом обслуживании и модернизации межокеанского водного пути. Именно так мы добились расширения канала в 2016-м году. Канал не имеет прямого или косвенного контроля со стороны Китая, Европейского сообщества, США или какой-либо другой державы».

Хосе Рауль Мулино уверяет, что желает сохранить и поддерживать хорошие и уважительные отношения с Белым домом, но когда дело касается канала и суверенитета Панамы, все объединяются под одним флагом – флагом Панамы.

Справка:

Панамский канал представляет собой искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

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